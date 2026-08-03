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У Хмельницькій області триває ліквідація наслідків вибухів на полігоні

Рятувальники проводять подвірний обхід. 

У Хмельницькій області триває ліквідація наслідків вибухів на полігоні
ДСНС продовжує працювати на місцях детонації
Фото: ДСНС України в Telegram

У Хмельницькій області станом на ранок 3 серпня триває ліквідація наслідків вибухів на полігоні. Працюють піротехнічні, водолазні і кінологічні підрозділи, фахівці СБС, офіцери-рятувальники громад та мобільні класи безпеки. 

У ДСНС розповіли, що рятувальники обстежують територію біля полігону, лісові масиви, лісосмуги та житловий сектор на наявність небезпечних предметів. Офіцери-рятувальники проводять подвірні обходи й інформують мешканців про правила мінної безпеки, за потреби – надають допомогу. 

«Безпосередньо на місці працюють два мобільні класи безпеки ДСНС, де дорослих і дітей навчають алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпечної поведінки», – йдеться у повідомленні. 

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Вибухи на полігоні в Хмельницькій області

31 липня на території полігону військової частини пролунав вибух, після чого розпочалася детонація. Мешканців прилеглих будинків закликали перебувати в укриттях. 

Постраждали четверо військових, ще з п'ятьма не було зв'язку. ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Увечері 31 липня детонація завершилася. Станом на 1 серпня пошук п'ятьох військових все ще тривав

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