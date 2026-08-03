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Вночі ППО знешкодила 163 російські безпілотники

Ворог запустив по території України 181 дрон.

Вночі ППО знешкодила 163 російські безпілотники
Зенітна система Bofors L70, вагомий елемент ППО України, ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗС України

У ніч на 3 серпня російська армія запустила по території України 181 безпілотник. ППО знешкодила 163 із них. Зафіксували влучання 14 БпЛА на 13 локаціях, у ще двох місцях впали уламки. 

Про це повідомили у Повітряних силах

«У ніч на 03 серпня (з 18:00 02 серпня) противник атакував 181-м ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила та подавила 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 3 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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