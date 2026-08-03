Російські війська вчора втратили майже 1400 солдатів і 4 засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1390 осіб, танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 НРК, 485 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 450 510 осіб.

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