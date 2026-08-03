Російські війська вчора втратили майже 1400 солдатів і 4 засоби ППО

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1390 осіб, танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 НРК, 485 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб
- танків– 12 232 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од.
- артилерійських систем – 47 276 (+80) од.
- РСЗВ – 1 996 (+8) од.
- засоби ППО – 1 533 (+4) од.
- літаків– 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 112 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 440 948 (+1 657) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 129 438 (+485) од.
- спеціальна техніка – 4 492 (+6) од.
Дані уточнюються.