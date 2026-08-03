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Російські війська вчора втратили майже 1400 солдатів і 4 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 450 510 осіб.

Російські війська вчора втратили майже 1400 солдатів і 4 засоби ППО
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1390 осіб, танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 4 НРК, 485 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 450 510 (+1 390) осіб 
  • танків– 12 232 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 075 (+5) од.
  • артилерійських систем  – 47 276 (+80) од.
  • РСЗВ  – 1 996 (+8) од.
  • засоби ППО  – 1 533 (+4) од.
  • літаків– 439 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 112 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 440 948 (+1 657) од.
  • крилаті ракети  – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 129 438 (+485) од.
  • спеціальна техніка  – 4 492 (+6) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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