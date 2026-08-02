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На фронті відбулося 172 боєзіткнення, - Генштаб

26 атак ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На фронті відбулося 172 боєзіткнення, - Генштаб
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку цієї доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор здійснив 62 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Гоптівка, Нестерне, Покаляне, Анискине, Лиман, Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману, Ставок, Діброви та в районах населених пунктів Новоселівка, Озерне й Зарічне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 14 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще одне боєзіткнення триває. 

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Шахове та у бік населених пунктів Довга Балка, Павлівка, Вільне, Кучерів Яр. П’ять боєзіткнень досі тривають.

26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Світле, Гуліве, Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів, 10 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 25 укриттів особового складу. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки та 102 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Чарівне, Новоселівка. 

На Оріхівському та Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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