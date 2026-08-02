У понеділок відключень світла не прогнозується, - Укренерго

У понеділок, 3 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними приладами в денний час - з 10:00 до 16:00.
Споживачів закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час.
У понеділок, 3 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними приладами в денний час - з 10:00 до 16:00.