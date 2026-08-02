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У понеділок відключень світла не прогнозується, - Укренерго

Споживачів закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час. 

У понеділок відключень світла не прогнозується, - Укренерго
Фото: Укренерго

У понеділок, 3 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними приладами в денний час - з 10:00 до 16:00. 

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