У понеділок відключень світла не прогнозується, - Укренерго

Споживачів закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час.

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У понеділок, 3 серпня, в Україні не прогнозується відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо і перенести користування потужними приладами в денний час - з 10:00 до 16:00.