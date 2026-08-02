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Сили безпілотних систем уразили вже 177 енергетичних об'єктів у РФ та на ТОТ України

За останні 72 години атаковано ще 13 енергооб'єктів у Криму та іншиї окупованих територіях.

Сили безпілотних систем уразили вже 177 енергетичних об'єктів у РФ та на ТОТ України
Наслідки атаки у Криму
Фото: Telegram

Сили безпілотних систем продовжують операцію "Кримський рубильник off". За останні 72 години підрозділи уражено ще 13 об'єктів енергетичної інфраструктури. Загальна кількість уражених цілей із 1 липня сягнула 177.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, під ударами опинилися енергетичні вузли, які забезпечують функціонування російської військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених об'єктів:

  • енергетична інфраструктура Зуївської ТЕС (Зугрес, Донецька область);
  • підстанція 330 кВ «Мирна» (Маріуполь);
  • підстанція 220 кВ «Азовська-220» (Маріуполь);
  • підстанції 110 кВ «Місто-6», «Місто-11» та «Місто-2» (Маріуполь);
  • підстанція 150 кВ «Генічеськ» (повторне ураження);
  • підстанція 110 кВ «Тополине» (Запорізька область);
  • підстанція 110 кВ «Макорти» (Бердянськ);
  • підстанція 110 кВ «Володарська» (Микільське, Запорізька область);
  • електропідстанція у Бердянську;
  • підстанція 150 кВ «Новоолексіївка» (Херсонська область);
  • підстанція 150 кВ «Генічеськ».

До виконання операції були залучені підрозділи 1-го окремого центру СБС, 413-го окремого підрозділу «Рейд», 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», а також 427-ї окремої бригади СБС «Рарог».

  • У липні оператори СБС уразили 30 елементів ППО, а також завдали ударів по радарах, ЗРК, базі морських безекіпажних катерів, аеродрому та танкерному флоту РФ. 
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