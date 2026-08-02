Російські війська вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова (оновлено)

Горять вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

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У неділю, 2 серпня, російські війська атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. На місцях влучань виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу", – ідеться у повідомленні.

Станом на 13:20 відомо про одного загиблого.

Наразі пожежа, яка вирувала, локалізована. Водночас правоохоронці, медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих.

Ліквідація наслідків удару триває.