Російські війська вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова (оновлено)

У неділю, 2 серпня, російські війська атакували поштовий термінал у передмісті Харкова. На місцях влучань виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу", – ідеться у повідомленні.
Станом на 13:20 відомо про одного загиблого.
Наразі пожежа, яка вирувала, локалізована. Водночас правоохоронці, медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих.
Ліквідація наслідків удару триває.
- Уночі російські дрони атакували Індустріальний район Харкова. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей.