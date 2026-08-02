Саратовський НПЗ є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ.

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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили Саратовський нафтопереробний завод, який входить до структури "Роснєфті".

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

"У ніч на 2 серпня оператори 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis у взаємодії з ГУР МОУ, а також іншими складовими Сил оборони України успішно уразили Саратовський НПЗ", ідеться у повідомленні.

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Підприємство входить до структури "Роснєфті" та є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ. Потужності заводу дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, що використовується для забезпечення потреб російських військ.

Як додають у ГУР МОУ, на заводі, "який живить злочинну війну проти України", уражено основні установки переробки нафти. Обсяги переробки на Саратовському НПЗ – близько 7 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство виготовляє авіаційне та дизельне пальне, мастильні матеріали, якими забезпечують російську окупаційну армію.