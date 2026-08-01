У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. Внаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих.
МВС країни-агресора повідомило про понад 20 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету. Близько 23:00 так званий «національний антитерористичний комітет Росії» назвав офіційну версію того, що трапилось.
У заклад начебто пробувала пройти невідома і пронести туди саморобний вибуховий пристрій. Жінка загинула. Другим загиблим є охоронець, третій – відвідувач.
Раніше журналісти пропагандистьких медіа висували версію про вибух газу. Проте її спростували працівники закладу, які сказали, що кухня – ціла. За інформацією очевидців, на місці працюювала велика кількість машин швидкої допомоги.
У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.
Після інциденту частину вулиць у районі ресторану перекрили.
- Balzi Rossi – це ресторан, який часто відвідують російські знаменитості та VIP-персони.