Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСвіт

Вибух у елітному ресторані у центрі Москви: влада назвала офіційну версію (оновлено)

У заклад спробували пронести саморобний вибуховий пристрій.

Вибух у елітному ресторані у центрі Москви: влада назвала офіційну версію (оновлено)
Вулиці біля закладу перекриті
Фото: Скриншот з відео

У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. Внаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих.

МВС країни-агресора повідомило про понад 20 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету. Близько 23:00 так званий «національний антитерористичний комітет Росії» назвав офіційну версію того, що трапилось.

У заклад начебто пробувала пройти невідома і пронести туди саморобний вибуховий пристрій. Жінка загинула. Другим загиблим є охоронець, третій – відвідувач.

Реклама

Раніше журналісти пропагандистьких медіа висували версію про вибух газу. Проте її спростували працівники закладу, які сказали, що кухня – ціла.  За інформацією очевидців, на місці працюювала велика кількість машин швидкої допомоги. 

У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.

 Після інциденту частину вулиць у районі ресторану перекрили.

  • Balzi Rossi – це ресторан, який часто відвідують російські знаменитості та VIP-персони.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies