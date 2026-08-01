Вибух у елітному ресторані у центрі Москви: влада назвала офіційну версію (оновлено)

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У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. Внаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих.

МВС країни-агресора повідомило про понад 20 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету. Близько 23:00 так званий «національний антитерористичний комітет Росії» назвав офіційну версію того, що трапилось.

У заклад начебто пробувала пройти невідома і пронести туди саморобний вибуховий пристрій. Жінка загинула. Другим загиблим є охоронець, третій – відвідувач.

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Раніше журналісти пропагандистьких медіа висували версію про вибух газу. Проте її спростували працівники закладу, які сказали, що кухня – ціла. За інформацією очевидців, на місці працюювала велика кількість машин швидкої допомоги.

У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.

Після інциденту частину вулиць у районі ресторану перекрили.