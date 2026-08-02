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Міноборони: Українська ППО знищила понад 445 тисяч ворожих повітряних цілей від початку повномасштабної війни

Авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів і ліквідувала більш як 12 тисяч ворожих цілей.

Міноборони: Українська ППО знищила понад 445 тисяч ворожих повітряних цілей від початку повномасштабної війни
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські Сили ППО знищили понад 445 тисяч повітряних цілей, а авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів і ліквідувала більш як 12 тисяч засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомило Міноборони України.

За словами в.о. міністра оборони Євгенія Хмари, від 24 лютого 2022 року українська ППО успішно знищує широкий спектр російських засобів повітряного нападу, серед яких аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети "Калібр" та Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М", десятки тисяч ударних дронів Shahed, розвідувальних безпілотників, баражуючих боєприпасів "Ланцет" та інших повітряних цілей.

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Водночас авіація Повітряних сил за час повномасштабної війни виконала понад 38 тисяч літаковильотів, у результаті яких було знищено понад 12 тисяч літаків, гелікоптерів, ракет і безпілотників противника.

"Це не просто цифри. Це захищені міста. Врятовані життя. Знищені загрози", – наголосив Євгеній Хмара.

Він також подякував українським пілотам, інженерам, технікам, військовослужбовцям радіотехнічних військ, екіпажам і розрахункам ППО, які щодня відбивають російські атаки та опановують сучасні системи озброєння, зокрема Patriot, Raven, винищувачі F-16 і МіГ-29.

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Окремо очільник оборонного відомства вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи українське небо, та запевнив, що держава продовжує працювати над посиленням Повітряних сил сучасним озброєнням і технологіями.

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