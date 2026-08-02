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На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей

Ворог 10 разів атакував два райони області.

На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 1 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією. Семеро людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор. 

У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно. 

У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

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