На Дніпропетровщині через атаку РФ постраждали семеро людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З вечора 1 серпня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією. Семеро людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська, Томаківська та Марганецька громади. Понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор.

У важкому стані до лікарні доправили 18-річного юнака. Стан двох чоловіків 37 та 60 років медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській громаді. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль.