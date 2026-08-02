За минулу добу Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

Минулої доби втрати російських загарбників в Україні склали 1500 солдатів, 10 броньовиків, 69 артилерійських систем та десятки іншої техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 449 120 солдатів.

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