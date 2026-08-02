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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 449 120 солдатів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів
Фото: Міністерство оборони України

Минулої доби втрати російських загарбників в Україні склали 1500 солдатів, 10 броньовиків, 69 артилерійських систем та десятки іншої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб 
  • танків – 12 231 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.
  • артилерійських систем – 47 196 (+69) од.
  • РСЗВ – 1 988 (+8) од.
  • засоби ППО – 1 529 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+2) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.
  • спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.

Дані уточнюються.

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