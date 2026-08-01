На Полтавщині ліквідували наслідки російського удару по інфраструктурі

У Полтавському районі рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару по одному з об’єктів інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок атаки пошкоджені будівля та ангар. Через обстріл частина конструкцій втратила стійкість і становила загрозу для людей.
Рятувальники демонтували аварійні елементи. Під час робіт вони використовували спеціальну техніку. У ДСНС зазначили, що роботи виконали для усунення небезпеки та запобігання подальшим руйнуванням.
Що відомо про останні атаки на Полтавщину?
- Вранці російські дрони вдарили по критичній інфраструктурі та логістичному терміналу на Полтавщині. Інформації про загиблих або постраждалих до екстрених служб не надходило.
- У ніч на 30 липня російська армія атакувала Полтавщину, запустивщи дрони типу Shahed. Загинула людина, понівечений термінал «Нової пошти».
- 25 липня ворожа армія вдарила безпілотниками по 2 АЗС та пожежній частині. Після ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, попри загрозу повторних атак.