На Полтавщині ліквідували наслідки російського удару по інфраструктурі

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У Полтавському районі рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару по одному з об’єктів інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля та ангар. Через обстріл частина конструкцій втратила стійкість і становила загрозу для людей.

Рятувальники демонтували аварійні елементи. Під час робіт вони використовували спеціальну техніку. У ДСНС зазначили, що роботи виконали для усунення небезпеки та запобігання подальшим руйнуванням.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Що відомо про останні атаки на Полтавщину?