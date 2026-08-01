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На Полтавщині ліквідували наслідки російського удару по інфраструктурі

Пошкоджені обстрілом конструкції становили загрозу для людей.

На Полтавщині ліквідували наслідки російського удару по інфраструктурі
ДСНС ліквідувала наслідки обстрілу на Полтавщині
Фото: ДСНС України

У Полтавському районі рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару по одному з об’єктів інфраструктури. Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджені будівля та ангар. Через обстріл частина конструкцій втратила стійкість і становила загрозу для людей.

Рятувальники демонтували аварійні елементи. Під час робіт вони використовували спеціальну техніку. У ДСНС зазначили, що роботи виконали для усунення небезпеки та запобігання подальшим руйнуванням.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Що відомо про останні атаки на Полтавщину?

  • Вранці російські дрони вдарили по критичній інфраструктурі та логістичному терміналу на Полтавщині. Інформації про загиблих або постраждалих до екстрених служб не надходило.
  • У ніч на 30 липня російська армія атакувала Полтавщину, запустивщи дрони типу Shahed. Загинула людина, понівечений термінал «Нової пошти».
  • 25 липня ворожа армія вдарила безпілотниками по 2 АЗС та пожежній частині. Після ударів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, попри загрозу повторних атак.
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