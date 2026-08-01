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Росіяни вдарили по Херсону КАБами: загинула жінка, поранені майже два десятки людей (оновлено)

Через пошкодження контактної мережі зупинили рух тролейбусів на двох маршрутах.

Росіяни вдарили по Херсону КАБами: загинула жінка, поранені майже два десятки людей (оновлено)
наслідки одного з російських обстрілів Херсона
Фото: ДСНС

Близько 16.00 російська авіація завдала ударів по Центральному району Херсона.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, від травм загинула жінка.

Крім того, постраждали ще четверо жителів Херсона. 

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«До лікарень міста бригади екстреної медичної допомоги доставили трьох жінок і чоловіка, які під час удару перебували у будинку. Це двоє жінок віком 48 і 52 роки, 62-річний чоловік та 43-річний чоловік», - повідомила міська військова адміністрація.

Через пошкодження контактної мережі зупинили рух тролейбусів на двох маршрутах.

Оновлення. Згодом МВА повідомила про те, що кількість поранених збільшился ще на 10 осіб.Тобто в результаті постраждали вже 18 людей.

"У більшості постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Також є пацієнти із закритими черепно-мозковими травмами, переломами, забійними й уламковими пораненнями. Одну 72-річну жінку госпіталізували до хірургічного відділення", - розповіли в міській військовій адміністрації.

  • Того ж дня МВА заявила, що у Херсоні та населених пунктах Херсонської громади внаслідок російських атак поранення отримали ще шість людей.
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