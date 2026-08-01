Росіяни вдарили по Херсону КАБами: загинула жінка, поранені майже два десятки людей (оновлено)

Через пошкодження контактної мережі зупинили рух тролейбусів на двох маршрутах.

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наслідки одного з російських обстрілів Херсона

Близько 16.00 російська авіація завдала ударів по Центральному району Херсона.

Як повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, від травм загинула жінка.

Крім того, постраждали ще четверо жителів Херсона.

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«До лікарень міста бригади екстреної медичної допомоги доставили трьох жінок і чоловіка, які під час удару перебували у будинку. Це двоє жінок віком 48 і 52 роки, 62-річний чоловік та 43-річний чоловік», - повідомила міська військова адміністрація.

Через пошкодження контактної мережі зупинили рух тролейбусів на двох маршрутах.

Оновлення. Згодом МВА повідомила про те, що кількість поранених збільшился ще на 10 осіб.Тобто в результаті постраждали вже 18 людей.

"У більшості постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Також є пацієнти із закритими черепно-мозковими травмами, переломами, забійними й уламковими пораненнями. Одну 72-річну жінку госпіталізували до хірургічного відділення", - розповіли в міській військовій адміністрації.