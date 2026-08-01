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Суд відправив під домашній арешт затриманого ветерана KRAKEN, – Суспільне

Раніше про справу проти Гліба Новостройного повідомив співзасновник KRAKEN Костянтин Немічев.

Суд відправив під домашній арешт затриманого ветерана KRAKEN, – Суспільне
"Дніпрянин"
Фото: Костянтин Немічев

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану спецпідрозділу KRAKEN Глібу Новостройному з позивним «Дніпрянин». За даними джерел Суспільного у судових органах, його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про затримання Новостройного 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, ветеран 4 роки служив у штурмовій роті підрозділу, а у 2025 році був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Із початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Харкова.

Немічев заявив, що офіційної інформації про обставини затримання наразі немає, оскільки матеріали справи не розкривають. Він також повідомив, що, за неофіційними даними, затримання може бути пов'язане з розслідуванням викрадення та вбивства українця Ігоря Комарова на острові Балі. Водночас жодного офіційного підтвердження нема. Суть підозри Новостройному також не розголошують.

Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?

  • Наприкінці лютого 2026 року в анонімних Telegram-каналах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох жителів Дніпра, одним із яких був Ігор Комаров.
  •  Згодом у мережі опублікували відео, на якому чоловік, схожий на Комарова, просив викуп після побиття. 5 березня поліція Балі повідомила, що ДНК-експертиза підтвердила: знайдені на острові останки належать Комарову.
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