Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану спецпідрозділу KRAKEN Глібу Новостройному з позивним «Дніпрянин». За даними джерел Суспільного у судових органах, його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про затримання Новостройного 1 серпня повідомив засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, ветеран 4 роки служив у штурмовій роті підрозділу, а у 2025 році був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Із початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Харкова.

Немічев заявив, що офіційної інформації про обставини затримання наразі немає, оскільки матеріали справи не розкривають. Він також повідомив, що, за неофіційними даними, затримання може бути пов'язане з розслідуванням викрадення та вбивства українця Ігоря Комарова на острові Балі. Водночас жодного офіційного підтвердження нема. Суть підозри Новостройному також не розголошують.

Що відомо про вбивство Ігоря Комарова?