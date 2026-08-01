Головне за суботу, 1 серпня: понад 190 бойових зіткнень, влучання у склад компанії Rozetka, вибух у ресторані у центрі Москви

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 серпня на фронті від початку доби відбулося 193 бойові зіткнення.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 серпня – в новині.
Унаслідок російських атак на складські приміщення у Броварах Київської області загинула людина.
У Київській обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок удару по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.
Під час російської атаки вранці реактивний безпілотник Shahed влучив у склад компанії Rozetka, повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна у Facebook.
На момент удару на складі працювали 270 людей. Унаслідок атаки загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Один із них – у важкому стані.
Чечоткіна зазначила, що компанія забезпечить постраждалих і родини загиблого медичною, психологічною та матеріальною допомогою.
Попри руйнування, компанія продовжує роботу.
Росіяни вдарили по Херсону КАБами: загинула жінка, поранені майже два десятки людей.
Більше інформації – в новині.
Російські окупанти вдарили по рейсовому мікроавтобусу у Червоногригорівській громаді Дніпропетровщини.
Щонайменше семеро осіб поранені.
«Серед постраждалих – 16-річний хлопець. Двоє чоловіків госпіталізовані у важкому стані. Автобус повністю згорів», - додав керівник ОВА Олександр Ганжа.
Сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя.
Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Попередня кваліфікація справи – самогубство. Обставини загибелі з'ясовуються.
У центрі Москви стався вибух у ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі. Внаслідок інциденту є щонайменше троє загиблих.
МВС країни-агресора повідомило про понад 20 поранених. На місці працюють представники слідчого комітету. Близько 23:00 так званий «національний антитерористичний комітет Росії» озвучив офіційну версію того, що трапилось.
У заклад начебто пробувала пройти невідома і пронести туди саморобний вибуховий пристрій. Жінка загинула. Другим загиблим є охоронець, третій – відвідувач.
За інформацією очевидців, на місці працюювала велика кількість машин швидкої допомоги.
У момент вибуху в закладі нібито проходив закритий банкет. Ймовірно, це було святкування дня народження генерала, бо біля будівлі було багато машин з номерами, які використовують збройні сили Росії.
Деталі – в новині.
Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку.
Чоловік двічі вдарив жінку дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події, пише TVN24. Постраждалу після нападу доставили до лікарні. Після обстеження українка залишила заклад, загрози її життю немає.
Криміналісти провели огляд місця події і вилучили необхідні докази, що допомогло оперативно вийти на слід нападника.
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