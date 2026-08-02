СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, ще 31 – отримала поранення

Зі звільнених громад Херсонщини вдалося евакуювали 14 людей. 

На Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, ще 31 – отримала поранення
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 35 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 31 – зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Комишани, Молодіжне,  Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Музиківка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Микільське, Понятівка, Чайкине, Ясна Поляна, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Раківка, Красносільське, Чарівне, Милове, Золота Балка, Тягинка, Бургунка, Миколаївка, Таврійське, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 72 приватних будинки. 

Також окупанти понівечили магазин, бібліотеку, газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 31 – дістала поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 14 людей. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies