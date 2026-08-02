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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 35 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 31 – зазнала поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Комишани, Молодіжне, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Музиківка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Микільське, Понятівка, Чайкине, Ясна Поляна, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Томина Балка, Берислав, Раківка, Красносільське, Чарівне, Милове, Золота Балка, Тягинка, Бургунка, Миколаївка, Таврійське, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 72 приватних будинки.

Також окупанти понівечили магазин, бібліотеку, газогін та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 31 – дістала поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 14 людей.