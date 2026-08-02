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На Запоріжжі через російський терор загинула людина, ще одна поранена

За добу окупанти завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області.

На Запоріжжі через російський терор загинула людина, ще одна поранена
наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік загинув, ще один поранений.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Шевченківському, Самійлівці, Зеленому, Барвинівці, Любицькому, Зорівці, Сергіївці, Софіївці, Сонячному, Свободі, Єгорівці, Преображенці, Червоній Криниці, Новосолошиному, Васинівці.

676 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Райське, Біленьке, Бекарівку, Таврійське, Богатирівку, Адріанівку, Мар'ївку, Новопавлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Новоселівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате.

260 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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