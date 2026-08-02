На Запоріжжі через російський терор загинула людина, ще одна поранена

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Упродовж доби окупанти завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік загинув, ще один поранений.

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За добу окупанти завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області.

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