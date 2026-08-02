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Росія за добу 25 разів обстріляла Донеччину: двоє людей загинули, четверо поранені

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4246 цивільних на Донеччині, 10008 людей постраждали.

Росія за добу 25 разів обстріляла Донеччину: двоє людей загинули, четверо поранені
Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби 1 серпня російські війська 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, двоє людей загинули у Дружківці. Крім того, ще четверо жителів області зазнали поранень.

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У Покровському районі в Білозерському зруйновано дві багатоповерхівки, ще одну багатоквартирну будівлю пошкоджено.

У Краматорському районі в Райгородку Миколаївської громади зруйновано два приватні будинки. У Слов'янську поранено одну людину та пошкоджено приватний будинок. 

У Краматорську ще одна людина отримала поранення, пошкоджено дві багатоповерхівки, готель, торговельний центр, об'єкти інфраструктури та автомобілі.

У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

У Дружківці, окрім двох загиблих, ще двоє людей дістали поранення. Також пошкоджено вісім приватних житлових будинків.

За інформацією очільника ОВА, протягом доби з населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту, евакуйовано 614 людей, серед яких 36 дітей.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 4246 цивільних на Донеччині, 10008 людей постраждали. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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