Упродовж вчорашнього дні російські окупанти атакували дронами енергооб'єкт, АЗС, деревообробне підприємство та поштову автівку на Чернігівщині.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій – він у лікарні під наглядом медиків", – ідеться у повідомленні.
Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "геранями" та "герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили.
Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці.
Учора був удар по енергообʼєкту на території області.