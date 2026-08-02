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Ворог атакував енергообʼєкт та АЗС на Чернігівщині

Через атаку ворожого дрона поранений водій поштового авто.

Ворог атакував енергообʼєкт та АЗС на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж вчорашнього дні російські окупанти атакували дронами енергооб'єкт, АЗС, деревообробне підприємство та поштову автівку на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій – він у лікарні під наглядом медиків", – ідеться у повідомленні. 

Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "геранями" та "герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили. 

Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці. 

Учора був удар по енергообʼєкту на території області.

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