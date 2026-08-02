Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж вчорашнього дні російські окупанти атакували дронами енергооб'єкт, АЗС, деревообробне підприємство та поштову автівку на Чернігівщині.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень FPV-дрон влучив по поштовій автівці в селі Новгород-Сіверської громади. Поранений водій – він у лікарні під наглядом медиків", – ідеться у повідомленні.

Пізно ввечері ворог атакував Корюківку "геранями" та "герберами". 5 вибухів. Влучання на території деревообробного підприємства. Пошкоджений цех і ангар. Пожежу там загасили.

Також ввечері було влучання FPV-дрона по території АЗС у Семенівці.

Учора був удар по енергообʼєкту на території області.