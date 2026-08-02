Молитви "за війну": РПЦ продовжує сакралізувати вторгнення в Україну

Російська православна церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов про війну. Це свідчить про використання РПЦ Кремлем для сакралізації війни проти України та надання їй "духовного" виправдання.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, до початку повномасштабного вторгнення риторика Російської православної церкви містила переважно завуальовані заклики до миру. Однак із 2022 року, як зазначають російські дослідники, мілітаризація церковних текстів стала відкритою та системною.

Особливе місце займає обов'язкова молитва "про Святу Русь", яка містить прохання про перемогу Росії. За інформацією ЦПД, цей текст читають у всіх храмах РПЦ, а священнослужителі, які відмовляються його виголошувати, можуть бути позбавлені сану.

Також синод РПЦ, як стверджують у Центрі, регулярно затверджує нові молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. Крім офіційних текстів, на фронті поширюються й неофіційні молитви, серед яких згадується молитва про "архістратига Володимира", у якій президента РФ Володимира Путіна порівнюють із архангелом Михаїлом.

У ЦПД наголосили, що системне поширення таких молитов, на їхню думку, свідчить про використання РПЦ як інструменту державної пропаганди та інформаційного супроводу російської війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Російська православна церква розпочала підготовку ідеологічного підґрунтя для посилення мобілізації в РФ.