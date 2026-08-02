Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом та наголосив, що завдяки їхній професійності й бойовому досвіду український повітряний щит став одним із найсильніших у Європі.

Відповідне звернення глава держави опублікував у Facebook.

"Щороку в першу неділю серпня ми вітаємо з професійним днем наших воїнів Повітряних сил Збройних сил України і дякуємо за захист. Нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить свою справу так, щоб Україна була сильнішою", – зазначив президент.

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За словами Зеленського, українські військові за роки повномасштабної війни виконали тисячі бойових вильотів, знищили тисячі повітряних цілей і врятували тисячі людських життів.

Президент підкреслив, що Повітряні сили ЗСУ суттєво посилили свої можливості завдяки отриманню сучасної бойової авіації та ефективних систем протиповітряної оборони.

Водночас глава держави визнав, що наявних засобів ППО поки недостатньо для повного захисту українського неба від російських ракет.

"Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. І саме завдяки професійності і досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання", – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто щодня захищає повітряний простір України, а також вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули, обороняючи державу.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці. І ми завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам’ять героям", – зазначив глава держави.