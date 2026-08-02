Зеленський підтвердив удари по аеродрому «Енгельс», НПЗ та нафтобазі

Також на Брянщині уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари до російських цілях вночі. Уражений аеродром «Енгельс», Саратовський НПЗ та місце зберігання, підготовки і пуску ударних дронів.

«Продовжуємо застосовувати наші далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію», – написав глава держави у телеграмі.

За його словами, цієї ночі в російському Саратові, на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту, уражено одразу два стратегічні об’єкти: Саратовський НПЗ та військовий аеродром «Енгельс».

У Калузькому регіоні уражено резервуарний парк нафтобази «Людіновська». Також у Брянському регіоні українські військові відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

Зеленський подякував військовослужбовцям Сил оборони України, які розширюють далекобійні спроможності та забезпечують точні результати.