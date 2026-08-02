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Зеленський підтвердив удари по аеродрому «Енгельс», НПЗ та нафтобазі

Також на Брянщині уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. 

Зеленський підтвердив удари по аеродрому «Енгельс», НПЗ та нафтобазі
Наслідки атаки на російську авіабазу «Енгельс-2», ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари до російських цілях вночі. Уражений аеродром «Енгельс», Саратовський НПЗ та місце зберігання, підготовки і пуску ударних дронів. 

«Продовжуємо застосовувати наші далекобійні санкції проти російських об’єктів, які працюють на війну та фінансують агресію», – написав глава держави у телеграмі.

За його словами, цієї ночі в російському Саратові, на відстані понад 600 кілометрів від лінії фронту, уражено одразу два стратегічні об’єкти: Саратовський НПЗ та військовий аеродром «Енгельс». 

У Калузькому регіоні уражено резервуарний парк нафтобази «Людіновська». Також у Брянському регіоні українські військові відпрацювали по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. 

Зеленський подякував військовослужбовцям Сил оборони України, які розширюють далекобійні спроможності та забезпечують точні результати. 

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