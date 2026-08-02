Пошкоджено та зруйновано десяток приватних будинків, адміністративну будівлю, одна людина поранена.

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Російські війська вранці 2 серпня завдали авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано житлові будинки й адміністративну будівлю, є поранений.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

За його словами, близько 11:00 окупанти атакували місто, завдавши удару по центральній частині Слов'янська та Залізничному мікрорайону.

Унаслідок обстрілу пошкоджено та знищено десяток приватних будинків, а також адміністративну будівлю.

Наразі відомо про одного постраждалого. Поранення отримав чоловік 1965 року народження, який перебуває в операційній.