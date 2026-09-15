З картами на руках. Україна входить у чергові воєнні осінь і зиму

А тим часом дрони СОУ вперше досягли Ямало-Ненецького округу — регіону, де видобувають від 70 до 80 % російського газу, і спричинили пожежу на підприємстві в Новому Уренгої. Навіть люфтваффе туди не долітали, а ми змогли. Може, час на цьому тлі припинити балачки про те, що ЗСУ виходять з Херсона, і тільки потім ми поговоримо? Ні? Ну, що ж — отже, чергова воєнна зима.

Входимо в чергову воєнну осінь і зиму. Активність Віткоффа й Кушнера , які вісім разів з'їздили до Москви і лише раз до Києва, не повинна вводити в оману. Коли сторони готові домовлятися, рухаються назустріч одна одній. Мають бути відмови від диких пропозицій на кшталт «відступити із Запоріжжя й Херсона», вранці — гроші (вихід з Донбасу), а ввечері — стільці (договір про припинення вогню, навіть не мирний договір), роззброєння, обмеження дальності ракет. Щось із цього озвучили чи запропонували? Ну, крім того, що це і був план СВО: сидіти без бензину зі знищеними маркетплейсами ? Ні.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський, Стів Віткофф (у центрі) і Джаред Кушнер під час пресконференції після зустрічі в Києві

Той, хто продовжує торочити про мир на будь-яких умовах, не зовсім розуміє ситуацію. Вони сподіваються добити нас за допомогою “чорного лебедя” — обвалу фронту, таргетування моралі, ударів по Rozetka, АТБ та видавництвах. Але так було завжди — це не відповідь на наші удари і не зміна тактики. У березні 2022 року окупанти авіацією та артилерією рознесли розподільчий центр Rozetka під Броварами, а в березні 2023-го ракетним ударом знищили їхній же складський комплекс у Копилові. Паралельно в березні 2022 року авіанальотом був дощенту спалений найбільший логістичний центр АТБ у Макарові, який постачав усю північ та центр України, а у квітні ударом крилатих ракет вивели з ладу їхній же хаб під Одесою.

Не менший удар припав на цивільну логістику та культуру. Постійними мішенями стали термінали “Нової пошти” — від ударів С-300 по хабу під Харковом у квітні 2022-го і смертоносної атаки на Коротич у жовтні 2023-го до системного руйнування відділень по всій країні. Кульмінацією цього інфраструктурного терору став приліт С-300 у травні 2024 року по харківській друкарні “Фактор-Друк”, де друкували книги видавництв Vivat, КСД та “Ранок”: тоді загинуло сім співробітників, а у вогні згоріло понад 50 тисяч книжок.

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Фото: Накипіло Згорілі книги після удару по харківській друкарні

Той, хто каже, що треба було спочатку порадитися з бізнесом, перед тим як таргетувати ВБ та Озон у 2026-му, має пам'ять рибки гуппі та її ж інтелектуальні здібності. І сьогодні, коли українські БПЛА з такою ж хірургічною точністю вирізають логістику самої РФ, ворог на власній шкурі проживає той самий сценарій — тільки в масштабах гігантських маркетплейсів і з трильйонними дірками в балансах своїх головних банків. Просто у цю гру можна грати вдвох. Звісно, нам прилітає. Тут інше питання до умовного MAKEUP, Comfy та решти — ви реально дивилися, як ми місяцями довбемо їм склади, а вони нам роками, і зберігали товари на мільярди, не розосередивши їх?

Наведу просту аналогію про мир за будь-яку ціну — сусід, який важчий і вищий, б'є тебе трубою. Інші сусіди кидають палиці й труби через паркан, але акуратно, щоб не викликати ескалацію — ніхто не хоче перевіряти, чи заряджений дідівський дробовик у нападника. Ти забарикадувався і відбиваєшся, сильно травмувавши нападника. Переводячи подих і витираючи кров, агресор пропонує — поклади трубу, віддай мені барикади, розбери завал біля дверей і ми поговоримо. Не підпишемо договір і не запобіжимо наступній війні, а поговоримо. Ось мир на будь-яких умовах — це “поклади трубу, нічого не зроблю, чесно-чесно”.

“Ми не хочемо захопити Крим”, “коридор з Іловайська слово офіцера”, “це просто навчання”, “підпишемо точно-точно зернову угоду” — ми маємо тисячі прикладів того, як росіяни розглядають підхід до переговорів і чесності.

Фото: EPA/UPG

Путін тим часом продовжує воювати в Альфа Центавра — “контролюючи Святогірськ і Куп'янськ”. Найсмішніше, що в нас у секторі вдалі дії Третього армійського корпусу вже третій місяць, а місто знаходиться за 25 км від подій — буквально дід марить на 140-мільйонну країну. А кишку, яку тягнули від плацдарму на захід від Тернів, обходячи Лиман, з травня підрубали, позиції противника в Іванівці обклали і тих, хто відходив, непогано поклювали БПЛА та обробили артою.

“Вперед-вперед, просочуємося, постачаємося дронами, проскакуємо на мотоциклах” зіграло злий жарт із росіянами, які хотіли якомога ближче протягнути умовну лінію контролю до забудови до того, як зійде зеленка, і спробувати наздогнати на землі те, що на папері доповідали нагору.

Виявляється, навіть постачати через неширокий Жеребець підрозділи 20-ї армії на цьому боці річки, коли по переправах працює багато дронів, не так просто. Попри суворий OPSEC у секторі, вже відомо, що у нас тут серйозні успіхи — приблизно 250 квадратних кілометрів звільнено, звільнено півдюжини сіл, відбувається інфільтрація в рибне господарство і є загроза створення плацдарму на березі, окупованому РФ. Також 46-та бригада посилила фланги Костянтинівки, щоб не дати оточити наші позиції в західних кварталах міста — там досі позиції пілотів, а по флангах противнику прилітає, не даючи просуватися.

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ Підготовка до запуску розвідувального дрона

Оперативно цей контрнаступ важко переоцінити — знижується тиск на Лиман і спроби протиснутися полями між Ізюмом та Слов'янськом. Якщо є величезне бажання брати Слов'янськ і Краматоськ, потрібно робити це в лоб, через рови з єгозою та мінні поля, під прильотами дронів і коригованих західних бомб по штурмовиках, які просочилися в будинки. Ми продовжуємо запускати кілька сотень БПЛА за ніч і виробляти під 40 “Богдан” на місяць, морські дрони атакують Сочі, а в Новоросійську уражений “Нептуном” флагман.

Але загалом у РФ сильна перевага в авіації, вони застосували понад 8000 керованого чавуну за місяць, активно нарощують реактивні дрони, застосовують балістику по кілька десятків на місяць і зберігають за собою ініціативу. За весь 2025 рік вони випустили по Україні близько 500 балістичних ракет (у цю статистику входять їхні “Іскандер-М” упереміш із північнокорейськими копіями KN-23). У середньому за рік виходить близько 40 штук на місяць. Цього літа пік був 174 — Північна Корея і запаси. Такий піковий розхід влітку (по 130–170 балістичних ракет на місяць) тупо перевищує їхні поточні виробничі можливості. У підсумку в серпні інтенсивність уже просіла до ~89 пусків. Вони вигрібають накопичені складські запаси заради коротких піків, після чого змушені знову робити паузи на накопичення.

Фото: НПУ Уламок балістичної ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» випущеного на Краматорський район .

Сучасні шведські та французькі літаки, здатні “Метеорами” відтиснути метальників, наберуть операційної готовності ще нескоро, українська балістика масовою стане теж не завтра, у Німеччині тільки починають виробляти перехоплювачі до Patriot, тому активна оборона, з контратаками спеців, як біля Степногірська, розсіченням плацдарму біля Оскола в напрямку Дворічної та Западного або монотонний тримісячний контрнаступ біля Лиману на тлі тиску від противника — нічого іншого й не варто очікувати.

Скільки місяців тому один рудий любитель закінчити шість воєн казав, що в нас немає карт і РФ забере, що захоче? А ми продовжуємо контролювати кілька вулиць Часіка. Що з обличчям?

РФ, як я і писав, адаптувалася до нестачі палива — Москва витягла все з глибинки, за черги, зняті на відео, прилітають штрафи та громадські роботи. Нормування, присадки, імпорт із Південної Кореї, Індії, Білорусі та Казахстану, спирти — воно так і мало бути. Але під 30% нафтопереробки випало, зерно через Чорне море майже не йде, через Ростов відвантажують сльози. Поки криза в самому розпалі — нафтогазові доходи до серпня минулого року мінус 16%, зростання виплат по демпферу склало 83 мільярди, у Пітері на половині заправок фізично немає бензину, зерносховища переповнені й падає ціна на зерно.

Ми продовжуємо стояти й контратакувати під тиском, який здатні витримати не так багато країн на планеті. Чергова воєнна осінь у розпалі.