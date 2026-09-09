Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, за понад 3300 км від держкордону України, уражено Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ).

Про ураження повідомляє Exilenova+.

Удар по об’єкту також підтвердив губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов. За його словами, на підприємстві сталася пожежа.

Реклама

Об’єкт розташований у місті Новий Уренгой. Ямало-Ненецький автономний округ є одним із ключових газовидобувних регіонів Росії – на нього припадає близько 80% російського видобутку газу.

Новоуренгойський завод є одним із важливих об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його сукупна потужність із підготовки конденсату до транспортування становила до 19,5 млн тонн на рік.

На оприлюднених кадрах основним осередком диму є факельні установки. Через них здійснюється спалювання надлишкового газу для запобігання вибуху в разі пошкодження обладнання.

Підприємство має важливе значення для газової інфраструктури Ямало-Ненецького автономного округу, де зосереджена значна частина російського видобутку природного газу.