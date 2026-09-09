Ціни на газ у Європі вперше з 2023 року перевищили 80 євро за мегават-годину

Крім того, в регіоні низькі запаси газу перед зимою.

Ціна на природний газ у Європі зросла понад 80 євро за мегават-годину вперше за понад три роки.

Це посилює загрозу для економіки регіону, оскільки війна на Близькому Сході піднімає вартість енергоносіїв перед початком зими, передає Bloomberg.

Еталонні нідерландські ф'ючерси піднялися на 6,8% до 80,99 євро, що стало найвищим показником із січня 2023 року. Хоча ціни не досягли піків періоду енергетичної кризи, вони зросли більше ніж удвічі від початку війни на Близькому Сході.

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Тривале утримання вартості на цьому рівні збільшить рахунки для домогосподарств і промисловості, підштовхне інфляцію й зашкодить нестабільній європейській економіці.

Вартість блакитного палива зростає через загострення конфлікту між США й Іраном. Додатковим поштовхом стала атака дронів у Ямальському регіоні Росії, який є ключовим хабом для газової галузі РФ.

Наразі точно невідомо, які саме об'єкти зазнали пошкоджень, однак удар викликав занепокоєння щодо постачань із заводу «Ямал СПГ». Це сталося у складний для світового ринку період, адже Європа вже потерпає від перебоїв із постачанням з Катару і має низькі запаси газу перед зимою.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну трубопровідний газ із РФ майже перестав надходити до Європи, але «Ямал СПГ» досі забезпечує близько 5% потреб регіону. Будь-які збої позбавлять ринок ще одного джерела постачання в умовах втрати більшої частини скрапленого газу, який зазвичай проходить через Ормузьку протоку.

Європа також має труднощі з поповненням майже порожніх газових сховищ перед опалювальним сезоном. Тривалі проблеми на Ямалі змусять регіон жорсткіше конкурувати за альтернативні партії скрапленого газу, що може ще більше підняти ціни.