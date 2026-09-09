В Ірландії помітили невідомий дрон перед візитом Трампа: подібний інцидент стався під час приїзду Зеленського

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В Ірландії поліція розпочала розслідування після повідомлення про великий невідомий безпілотник, який помітили над Ірландським морем біля східного узбережжя країни.

Про це пише RTE.

Інцидент стався за кілька днів до запланованого візиту президента США Дональда Трампа.

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Повідомлення про дрон надійшло у вівторок близько 17:00. Пілот пасажирського літака, який прямував до аеропорту Дубліна, повідомив про можливий безпілотник біля узбережжя графства Віклов.

Компанія AirNav Ireland, яка відповідає за отримання повідомлень про інциденти, пов’язані з безпекою авіації, підтвердила інформацію про можливе виявлення дрона. Відповідний звіт передали правоохоронцям.

За даними Ірландського управління цивільної авіації (IAA) у той момент у цьому районі не було дозволених цивільних польотів безпілотників.

Контекст

Інцидент привернув особливу увагу через майбутній візит Трампа до Дубліна та графства Клер цієї суботи. У столиці та на заході Ірландії посилюють заходи безпеки напередодні приїзду президента США.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін закликав не робити передчасних висновків, наголосивши, що інформація про дрон наразі не підтверджена. Він також попросив зберігати пильність, згадавши нещодавній інцидент в аеропорту Лейпцига в Німеччині.

Подібний інцидент уже фіксували біля Дубліна у грудні минулого року під час візиту президента України Володимира Зеленського.