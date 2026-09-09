«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
ГоловнаСвіт

У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою та зійшов із рейок: є загиблий і багато поранених

Кілька потерпілих перебувають у важкому стані.

У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою та зійшов із рейок: є загиблий і багато поранених
Потяг зійшов з рейок
Фото: Państwowa Straż Pożarna

У Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою-бетономішалкою, після чого зійшов із рейок. Внаслідок аварії одна людина померла, ще близько 20 отримали поранення.

Про це пише Polsat.

Потяг прямував за маршрутом Люблін – Щецин. На момент зіткнення у ньому перебували близько 120 пасажирів.

Реклама

За інформацією рятувальних служб, вісьмох постраждалих доправили до лікарень. Одна людина померла там від отриманих травм. Ще четверо потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Водія вантажівки госпіталізували за допомогою гелікоптера медичної авіації. Серед тяжко поранених також є машиністи потяга.

На місці працювали вісім бригад швидкої допомоги та два гелікоптери медичної авіації. Обставини аварії встановлюють правоохоронці під наглядом прокуратури. Рух потягів на цій залізничній лінії призупинили.

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies