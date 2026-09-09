Кілька потерпілих перебувають у важкому стані.

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У Мазовецькому воєводстві Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою-бетономішалкою, після чого зійшов із рейок. Внаслідок аварії одна людина померла, ще близько 20 отримали поранення.

Про це пише Polsat.

Потяг прямував за маршрутом Люблін – Щецин. На момент зіткнення у ньому перебували близько 120 пасажирів.

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За інформацією рятувальних служб, вісьмох постраждалих доправили до лікарень. Одна людина померла там від отриманих травм. Ще четверо потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Водія вантажівки госпіталізували за допомогою гелікоптера медичної авіації. Серед тяжко поранених також є машиністи потяга.

На місці працювали вісім бригад швидкої допомоги та два гелікоптери медичної авіації. Обставини аварії встановлюють правоохоронці під наглядом прокуратури. Рух потягів на цій залізничній лінії призупинили.

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Фото: Państwowa Straż Pożarna