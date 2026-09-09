Суд ЄС втретє відхилив позов російського олігарха Абрамовича про скасування санкцій

Суд Євросоюзу відхилив апеляцію російського мільярдера Романа Абрамовича щодо санкцій, які запровадив ЄС після початку російської повномасштабної війни проти України.
Про це йдеться у заяві суду.
Зазначається, що що Загальний суд ЄС перед цим вже відхилив два позови Абрамовича щодо скасування санкцій - рішеннями від 20 грудня 2023 року та 10 вересня 2025 року. Олігарх вимагав скасувати санкції та виплатити йому компенсацію за моральну шкоду.
У сьогоднішньому рішенні суд відхилив аргумент Абрамовича про те, що оскаржувані санкції фактично були ухвалені робочими групами Ради ЄС, які займаються підготовчою роботою.
"Насправді Рада ЄС лише спиралася на результати цієї підготовчої роботи, ухвалюючи рішення щодо застосування оскаржуваних заходів. Участь робочих груп у перегляді обмежувальних заходів з метою спрощення ухвалення Радою остаточного рішення не означає, що вона відмовилася від своїх повноважень щодо ухвалення рішень або делегувала їх одному зі своїх підготовчих органів", – йдеться у заяві.
Також суд наголосив, що санкції запровадили через те, що Абрамович фактично є мажоритарним акціонером компанії "Євраз" і володіє акціями російського Норнікеля.
- Україна запровадила санкції проти Абрамовича у 2022 році, але відтермінувала їх до завершення обміну полоненими, який досі триває. У президентському указі зазначається, що десятирічні санкції будуть застосовані "після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Абрамович – єдина особа з українського списку санкцій, що має таку примітку.
- У квітні 2022 року коли між Україною і Росією ще були спроби політико-дипломатичних переговорів, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Абрамович на перемовинах "згладжує кути".
- Того ж року Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" за 2,35 млрд фунтів і пообіцяв, що гроші підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні. За чотири роки він так і не виконав своєї обіцянки. А в грудні 2025 року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив Абрамовичу юридичними наслідками.
- У червні 2026 року Зеленський в інтерв'ю The Guardian розповів, що спілкувався зі Стармером і запропонував використати гроші Абрамовича на ППО для України.