Суд ЄС втретє відхилив позов російського олігарха Абрамовича про скасування санкцій

Він вимагав скасувати санкції та виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Суд Євросоюзу відхилив апеляцію російського мільярдера Романа Абрамовича щодо санкцій, які запровадив ЄС після початку російської повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у заяві суду.

Зазначається, що що Загальний суд ЄС перед цим вже відхилив два позови Абрамовича щодо скасування санкцій - рішеннями від 20 грудня 2023 року та 10 вересня 2025 року. Олігарх вимагав скасувати санкції та виплатити йому компенсацію за моральну шкоду.

У сьогоднішньому рішенні суд відхилив аргумент Абрамовича про те, що оскаржувані санкції фактично були ухвалені робочими групами Ради ЄС, які займаються підготовчою роботою.

"Насправді Рада ЄС лише спиралася на результати цієї підготовчої роботи, ухвалюючи рішення щодо застосування оскаржуваних заходів. Участь робочих груп у перегляді обмежувальних заходів з метою спрощення ухвалення Радою остаточного рішення не означає, що вона відмовилася від своїх повноважень щодо ухвалення рішень або делегувала їх одному зі своїх підготовчих органів", – йдеться у заяві.

Також суд наголосив, що санкції запровадили через те, що Абрамович фактично є мажоритарним акціонером компанії "Євраз" і володіє акціями російського Норнікеля.