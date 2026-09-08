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Українські дизайнери відмовились від участі в міжнародній конференції через росіянку та вимагають її відсторонення

Алєксандра Королькова – співвласниця компанії, директорка якої підтримала анексію українських територій.

CultHub
Українські дизайнери відмовились від участі в міжнародній конференції через росіянку та вимагають її відсторонення
Російська дизайнерка Алєксандра Королькова
Фото: atypi.org

Українських дизайнерів Олександру Корчевську-Цехош та Олексія Чекаля відібрали до програми міжнародної конференції ATypI у Шарджі (ОАЕ) у ролі спікерів. Однак вони відмовились від участі через допуск до заходу росіянки Алєксандри Королькової та у співпраці з українською дизайн-спільнотою збирають підписи для петиції задля її відсторонення. Про це повідомила Олександра Корчевська.

Як ідеться у відкритому листі до Ради директорів ATypI, нині Королькова обіймає посаду арт-директорки компанії ParaType і є її співвласницею з часткою 5% від статутного капіталу. 

У 2022-му році директорка ParaType Анна Якупова публічно підтримала анексію окупованих українських територій. 

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«Королькова лишилася на посаді. А в жовтні 2026 вона – спікерка міжнародної ATypI Sharjah 2026», – додає Корчевська у дописі.

Згідно з листом, у 2016-му році корпорація Monotype відмовила російському розробнику Astra Linux у ліцензувані шрифту Times New Roman через американські санкції. Натомість Astra Linux замовив заміну в ParaType. У рамках угоди Королькова та Ізабелла Чаєва розробили шрифти PT Astra Sans і PT Astra Serif.

Операційна система Astra Linux Special Edition отримала сертифікацію для систем ФСБ і для військових органів влади, що обробляють інформацію в обмеженому доступі.

«Це операційна система російської армії та спецслужб, а шрифти для неї зробили, аби санкції не заважали їй працювати», – зауважує Корчевська.

У листі також посилаються до Code of Conduct (Кодексу поведінки) ATypI та до звернення президентки ATypI Нади Абдалли у Стенфорді у 2026-му році, коли вона заявила, що «шрифт не є нейтральним» і пов'язаний з людьми, культурами та майбутнім.

Автори наголошують, що війна Росії проти України суттєво обмежує можливості українських дизайнерів працювати, досліджувати, публікувати, зберігати культурну спадщину, подорожувати та брати участь у міжнародному житті.

Вони нагадали, що 15 червня 2026 року внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра, зокрема Музей книги та друкарства України, де працює Чекаль. А Корчевська-Цехош неодноразово працювала під загрозою російських ракетних атак.

У листі вимагають:

  • переглянути участь Королькової в конференції або призупинити її та її промоцію на час розгляду справи;
  • ознайомитися з доданими доказами та надати Корольковій можливість відповісти на них;
  • підтвердити отримання листа протягом семи днів, визначити орган, відповідальний за його розгляд, та надати обґрунтований письмовий результат до 25 вересня 2026 – приблизно за місяць до конференції;
  • забезпечити, щоб занепокоєння щодо коментарів у соціальних мережах розглядалися окремо та не замінювали розгляд документальних доказів, представлених у листі;
  • розробити прозорий механізм етичної оцінки для майбутніх випадків, повʼязаних із документально підтвердженою професійною співпрацею з військовими, безпековими, окупаційними, пропагандистськими інфраструктурами або державною інфраструктурою, що перебуває під санкціями.

Про міжнародну конференцію ATypI (Association Typographique Internationale):

  • щорічна конференція де представлені ідеї та дослідження в галузі типографіки та дизайну шрифтів;
  • проводиться з 1957-го року;
  • цьогоріч відбудеться з 28 по 31 жовтня в Університеті мистецтв Шарджі (Обʼєднані Арабські Емірати) для дослідження центральної теми конференції «Між: Традиція – Перехід – Трансформація»;
  • у програмі заплановані зокрема доповіді, дискусійні панелі, воркшопи та виставки.

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