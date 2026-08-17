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З прокату кіномережі в Молдові прибрали російський фільм «Колобок»

Адміністрація мережі кінотеатрів заявила, що відмовилась від показу.

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З прокату кіномережі в Молдові прибрали російський фільм «Колобок»
Показ стрічки анонсували на сайті Cineplex за декілька тижнів до премʼєри
Фото: point.md

З прокату мережі кінотеатрів Cineplex у Молдові прибрали російський фільм «Колобок», повідомляє Point.md.

Показ стрічки анонсували на сайті Cineplex за декілька тижнів до премʼєри, яка мала відбутись 13 серпня. Афішу, зокрема, переклали румунською мовою.

Згодом інформація про фільм на сайті зникла. Натомість у Cineplex повідомили, що показу не буде.

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«Дистриб'ютор із Казахстану вийшов із пропозицією щодо фільму, але в результаті ми відмовилися від показу. Його не буде», – заявили в адміністрації Cineplex.

Раніше менеджерка з медіакомунікацій організації WatchDog, що протидіє дезінформації, Марія Мадан назвала фільм частиною культурної індустрії держави-агресора та закликала не допустити показу.

Мадан також звернула увагу на участь у створенні фільму Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, яка володіє телеканалом «Росія-1», та російського актора Гоші Куценка, який підтримав анексію Криму.

Про російський фільм «Останній богатир. Колобок»:

  • створений російським режисером Антоном Масловим та російською кіностудією «Yellow, Black and White»;
  • бюджет фільму становив один мільярд російських рублів;
  • аби уникнути конкуренції «Колобка» зі стрічкою «Людина-павук: новий день» в Росії, показ американського фільму відклали. Це викликало хвилю обурення: до старту показу рейтинг «Колобка» почав падати – у день премʼєри він становив 1.1, а понад 90% оцінок були негативними.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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