З прокату кіномережі в Молдові прибрали російський фільм «Колобок»

Адміністрація мережі кінотеатрів заявила, що відмовилась від показу.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Показ стрічки анонсували на сайті Cineplex за декілька тижнів до премʼєри

З прокату мережі кінотеатрів Cineplex у Молдові прибрали російський фільм «Колобок», повідомляє Point.md.

Показ стрічки анонсували на сайті Cineplex за декілька тижнів до премʼєри, яка мала відбутись 13 серпня. Афішу, зокрема, переклали румунською мовою.

Згодом інформація про фільм на сайті зникла. Натомість у Cineplex повідомили, що показу не буде.

Реклама

«Дистриб'ютор із Казахстану вийшов із пропозицією щодо фільму, але в результаті ми відмовилися від показу. Його не буде», – заявили в адміністрації Cineplex.

Раніше менеджерка з медіакомунікацій організації WatchDog, що протидіє дезінформації, Марія Мадан назвала фільм частиною культурної індустрії держави-агресора та закликала не допустити показу.

Мадан також звернула увагу на участь у створенні фільму Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії, яка володіє телеканалом «Росія-1», та російського актора Гоші Куценка, який підтримав анексію Криму.

Про російський фільм «Останній богатир. Колобок»: