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Сибіга зустрівся у Києві з новим очільником ЮНЕСКО

Говорили, зокрема, про масове вивезення росіянами українських культурних цінностей з окупованих територій.

Сибіга зустрівся у Києві з новим очільником ЮНЕСКО
візит керівника ЮНЕСКО до Києва
Фото: пресслужба МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Києві зустріч із генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, який прибув до України зі своїм першим візитом на цій посаді. 

Візит збігся зі святкуванням 975-річчя Києво-Печерської лаври, яка входить до списку світової спадщини, передає пресслужба МЗС.

Під час переговорів Сибіга і Ель-Енані сторони зосередилися на захисті української культурної та історичної спадщини від регулярних російських атак. Керівник МЗС розповів про російські удари по музеях, школах та пам'ятках і закликав ЮНЕСКО постійно моніторити стан об'єктів під загрозою, фіксувати збитки і допомагати притягати винних до відповідальності.

Окремо посадовці розглянули проблему масового вивезення українських культурних цінностей з окупованих територій. В.о. міністра закордонних справ підкреслив потребу посилити міжнародні інструменти ЮНЕСКО для повернення викрадених артефактів і запропонував використати досвід України для вдосконалення світових механізмів захисту спадщини під час воєн.

МЗС повідомило, що станом на серпень ЮНЕСКО вже залучила понад 77 мільйонів доларів на підтримку України. Зокрема, під час нещодавньої Конференції з питань відновлення у Гданську оголосили про надання додаткових 2,5 млн євро на українську культуру й науку.

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