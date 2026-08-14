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У Києві готують театральний показ опери “Креонт” Бортнянського

250 років її вважали загубленою.

Території культури
У Києві готують театральний показ опери “Креонт” Бортнянського
Постановка опери "Креонт" у Чернівцях, 2025
Фото: LB.ua

3 вересня у залі Київської консерваторії відбудеться театральний показ опери “Креонт” Дмитра Бортнянського у постановці диригента Германа Макаренка та головного режисера Київської опери Віталія Пальчикова.

Майже 250 років партитуру опери вважали втраченою. Її віднайшла 2023 року музикознавиця Ірина Шуміліна під час дослідницької роботи в бібліотеці Ажуда в Португалії. Першу концертну постановку віднайденої опери Герман Макаренко здійснив у листопаді 2024 року, а у жовтні 2025-го – театральну в Чернівцях.

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“Дмитро Бортнянський – український класик, його твори, такі як «Креонт», випередили епоху і вийшли далеко за межі стилю барокової музики. Ми повертаємо цю геніальну оперу сучасному слухачу та впевнені, що вона буде цікава як українцям, так і іншим європейським поціновувачам класики”, — зазначає Макаренко.

Диригент також працює над міжнародним проєктом постановки “Креонта” під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки МЗС України.

У київській постановці “Креонта” задіяні художник-постановник Андрій Александрович-Дочевський; солімти Сергій Бортник (Креонт), Ольга Фомічова (Антигона). Колектив також представить студійний запис опери, міжнародну дистрибуцію якого здійснює компанія Naxos Records. 

Нагадаємо, у серпні в Києві також відбулася альтернативна постановка “Креонта” у концертній версії від Open Opera Ukraine за участі капели Лятошинсьокого під орудою австрійського диригента Йорґа Цвікера. Проєкт «Creonte XVIII/XXI: доля, вибір чи вибір долі?» підготували за підтримки Українського культурного фонду та за партнерської підтримки Італійського інституту культури, Посольства Італії в Україні, ЮНЕСКО, Австрійського бюро кооперації у Львові та Посольства Республіки Австрії у Києві. 

Концертна постановка &quot;Креонта&quot; від Open Opera Ukraine, 2026
Фото: Open Opera Ukraine
Концертна постановка "Креонта" від Open Opera Ukraine, 2026

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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