Експозиція «Сакральні скарби з Києва» буде представлена в Музеї Вікторії й Альберта

14 вересня у лондонськомуМузеї Вікторії й Альберта відкриється експозиція «Сакральні скарби з Києва» із сімома пам'ятками з колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повідомляє Британська рада в Україні.

Серед них – ключові предмети богослужіння в українській православній традиції, створені київськими майстрами-золотарями доби бароко.

Як повідомляють організатори, експозиція продовжує багаторічну співпрацю Лаври та Музею Вікторії й Альберта, одним із напрямів якої стало дослідження Царських врат: у радянський період їх вивезли з Лаври, десятиліттями науковці їх описували й інтерпретували крізь призму російської імперської ідеології.

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Нині Врата представлені у Музеї, де перебувають на правах довгострокової позики від Gilbert Trust for the Arts, а з 14 вересня одночасно з ними у музеї можна буде побачити сім пам’яток із колекції Заповідника. Це дасть змогу виразніше побачити зв’язок між цими творами в межах спільної української мистецької традиції та точніше представити походження й історію Царських врат.

Фото: David Parry Один із експонатів виставки

«Ця експозиція дає можливість розповісти історію, що виходить далеко за межі самих цих визначних пам’яток. Срібні Царські врата разом з іншими скарбами з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” відкривають цілий розділ української культурної спадщини, який досі залишається маловідомим за межами України. Завдяки цим творам міжнародна аудиторія знайомиться з українською школою сакрального золотарства XVIII століття — одним із найвищих досягнень українського барокового мистецтва. Для нас особливо важливо, що завдяки партнерству з Музеєм Вікторії та Альберта ця історія буде представлена світові й постане в міжнародному контексті як невіддільна частина спільної культурної спадщини Європи», – розповів Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Предмети експонуватимуть протягом року, до 17 вересня 2027. Окрім самої експозиції, в програмі проекту заплановано публічні розмови та конференцію.

Експозиція стала можливою за підтримки Британської Ради та Gilbert Trust for the Arts, а також за участі Українського інституту, Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Сполученому Королівстві.