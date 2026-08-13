Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У Лондоні покажуть памʼятки з колекції Києво-Печерської лаври

Експозиція «Сакральні скарби з Києва» буде представлена в Музеї Вікторії й Альберта

CultHub
У Лондоні покажуть памʼятки з колекції Києво-Печерської лаври
Священна посудина, дискос, виконана Григорієм Чижевським наприкінці 18-початку 19 століття
Фото: Надано Британською Радою

14 вересня у лондонськомуМузеї Вікторії й Альберта відкриється експозиція «Сакральні скарби з Києва» із сімома пам'ятками з колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повідомляє Британська рада в Україні. 

Серед них – ключові предмети богослужіння в українській православній традиції, створені київськими майстрами-золотарями доби бароко.

Як повідомляють організатори, експозиція продовжує багаторічну співпрацю Лаври та Музею Вікторії й Альберта, одним із напрямів якої стало дослідження Царських врат: у радянський період їх вивезли з Лаври, десятиліттями науковці їх описували й інтерпретували крізь призму російської імперської ідеології.

Реклама

Нині Врата представлені у Музеї, де перебувають на правах довгострокової позики від Gilbert Trust for the Arts, а з 14 вересня одночасно з ними у музеї можна буде побачити сім пам’яток із колекції Заповідника. Це дасть змогу виразніше побачити зв’язок між цими творами в межах спільної української мистецької традиції та точніше представити походження й історію Царських врат.

Один із експонатів виставки
Фото: David Parry
Один із експонатів виставки

«Ця експозиція дає можливість розповісти історію, що виходить далеко за межі самих цих визначних пам’яток. Срібні Царські врата разом з іншими скарбами з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” відкривають цілий розділ української культурної спадщини, який досі залишається маловідомим за межами України. Завдяки цим творам міжнародна аудиторія знайомиться з українською школою сакрального золотарства XVIII століття — одним із найвищих досягнень українського барокового мистецтва. Для нас особливо важливо, що завдяки партнерству з Музеєм Вікторії та Альберта ця історія буде представлена світові й постане в міжнародному контексті як невіддільна частина спільної культурної спадщини Європи», – розповів Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Предмети експонуватимуть протягом року, до 17 вересня 2027. Окрім самої експозиції, в програмі проекту заплановано публічні розмови та конференцію. 

Експозиція стала можливою за підтримки Британської Ради та Gilbert Trust for the Arts, а також за участі Українського інституту, Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Сполученому Королівстві. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies