Уряд передав Мінкульту повноваження у сфері туризму: галузь стала частиною гуманітарної політики

Мінкульт відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, а ДАРТ продовжить роботу під його координацією.

Кабмін розширив повноваження Міністерства культури України, передавши йому формування та реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів. Державне агентство розвитку туризму продовжить роботу, але його діяльність координуватиме Мінкульт.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Згідно зі змінами до положення про відомство, Мінкульт відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів. Зокрема, міністерство займатиметься обліком і охороною туристичних ресурсів України, дослідженням туристичного ринку та просуванням країни як туристичного напряму.

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Також до повноважень відомства входитиме участь у розробленні програм розвитку транспортної інфраструктури для туризму, формування переліку професій у сфері туристичного супроводу та підготовка державних програм і стратегічних документів у цій сфері.

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що туризм має стати одним із напрямів післявоєнного відновлення.

"Туризм може стати одним із важливих інструментів відновлення регіонів, розвитку громад і місцевого підприємництва", – зазначила Бережна.

При цьому Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) залишиться центральним органом виконавчої влади, а його діяльність координуватиме Міністерство культури.

У Мінкульті вважають, що зміни мають забезпечити єдиний підхід до розвитку культури, культурної спадщини та туризму, а також сприяти популяризації України за кордоном, підтримці громад та економічному відновленню регіонів.