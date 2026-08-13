Уряд ухвалив рішення надати у цьому році державні гарантії на портфельній основі 19 банкам-кредиторам.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Загальна сума гарантій сягає до 20,8 мільярда гривень.

Цей механізм передбачає, що держава бере на себе частину ризику за кредитами для мікро-, малого і середнього бізнесу. Державна гарантія покриває до 80% зобов’язань як за всім портфелем кредитів, так і за кожною окремою позикою. Це дозволяє фінансовим установам активно кредитувати підприємства, які не мають достатнього власного заставного майна.

Урядовці очікують, що таке рішення суттєво розширить доступ підприємців до банківського фінансування.

У 2026 році банки сплачуватимуть до державного бюджету 2% від суми наданих гарантій. Завдяки цьому плановий дохід бюджету становитиме 0,4 мільярда гривень.