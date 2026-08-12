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Укрпошта спростить оформлення платежів до 5000 гривень

ІПН для низки операцій не вимагатимуть.

Укрпошта спростить оформлення платежів до 5000 гривень
Ілюстративне фото
Фото: ТГ Синєгубовва

Укрпошта після публічної дискусії щодо використання персональних даних спростить проведення низки готівкових операцій. Для платежів до 5000 гривень клієнтам не потрібно буде надавати РНОКПП (ІПН) – індивідуальний податковий номер.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зокрема, податковий номер не вимагатимуть під час:

  • оплати готівкою мобільного зв’язку;
  • оплати житлово-комунальних та інших послуг на суму до 5000 гривень, крім платежів до бюджету;
  • поповнення банківської картки готівкою на суму до 5000 гривень.
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Укрпошта вже змінює програмне забезпечення. Нові правила почнуть діяти у відділеннях після завершення технічного оновлення та оформлення необхідних документів.

Також в компанії обіцяють спростити проведення кількох операцій за один візит. Якщо клієнт уже пройшов перевірку за РНОКПП, повторно проходити її для кожної наступної відповідної операції не доведеться.

Що передувало?

Дискусія щодо персональних даних почалася після того, як компанія повідомила про нові процедури, які мала запровадити з 1 серпня. В Укрпошті кажуть, що виконували план заходів, затверджених після перевірки НБУ. Нові вимоги викликали значний суспільний резонанс. Зокрема, українці обговорювали, який обсяг персональних даних необхідний для здійснення звичайних платежів.

В НБУ своєю чергою, спростували обовʼязкове зазначення ІПН та номера карти на квитанціях про комуналку. В Нацбанку заявили, що інформація, яку поширює Укрпошта, викривляє встановлені НБУ вимоги. Базові правила до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року.

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