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Міністерство фінансів залучило 11 серпня до державного бюджету майже 2,3 мільярда гривень від аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Найбільше коштів принесли 2,5-річні гривневі облігації з дохідністю 16,07% річних — вони поповнили бюджет на 999,92 мільйона гривень.

Також значні надходження забезпечили річні цінні папери зі ставкою 15,16% річних, які залучили 719,74 мільйона гривень. За ОВДП строком на 1,7 року під 15,64% річних вдалося отримати ще 575,81 мільйона гривень.

Загалом від початку 2026 року держава залучила через механізм ОВДП понад 319,06 мільярда гривень, а за час повномасштабної війни ця сума перевищила 2,34 трильйона гривень.