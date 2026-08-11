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ДСНС отримала допомогу від Німеччини на 5,7 млн євро

Понад 20 одиниць нової спецтехніки та спецзасобів суттєво посилять спроможності підрозділів.

ДСНС отримала допомогу від Німеччини на 5,7 млн євро
допомога для ДСНС від Німеччини
Фото: ДСНС України

ДСНС України отримала чергову партію сучасної автомобільної та роботизованої техніки, а також аварійно-рятувальне обладнання та спорядження від німецьких партнерів. 

Як повідомила пресслужба ДСНС, понад 20 одиниць нової спецтехніки та спецзасобів суттєво посилять спроможності підрозділів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт.

За інформацією посольства Німеччини, новий пакет вартістю 5,7 млн євро, серед іншого, включає роботизовані комплекси Alpha Robotics Wolf R1, LUF 60, LUF-CRV та Magirus AirCore TAF60 для гасіння пожеж та виконання завдань у небезпечних умовах. 

ДСНС отримала також пожежні автоцистерни, важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси й мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, а також засоби індивідуального захисту для рятувальників.

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