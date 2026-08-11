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допомога для ДСНС від Німеччини

ДСНС України отримала чергову партію сучасної автомобільної та роботизованої техніки, а також аварійно-рятувальне обладнання та спорядження від німецьких партнерів.

Як повідомила пресслужба ДСНС, понад 20 одиниць нової спецтехніки та спецзасобів суттєво посилять спроможності підрозділів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт.

За інформацією посольства Німеччини, новий пакет вартістю 5,7 млн євро, серед іншого, включає роботизовані комплекси Alpha Robotics Wolf R1, LUF 60, LUF-CRV та Magirus AirCore TAF60 для гасіння пожеж та виконання завдань у небезпечних умовах.

ДСНС отримала також пожежні автоцистерни, важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси й мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, а також засоби індивідуального захисту для рятувальників.