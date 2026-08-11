Дефіцит бюджету Росії стрімко зріс через високі військові витрати

Водночас у липні загальні доходи російського бюджету зросли на 28% порівняно завдяки цінам на енергоносії.

Федеральний бюджет Росії у липні зафіксував дефіцит у розмірі $8,8 млрд, хоча у червні фахівці спостерігали профіцит.

За перші сім місяців року сукупний дефіцит сягнув 6,5 трильйона рублів, що становить 2,8% від валового внутрішнього продукту РФ, пише Bloomberg.

Ситуація погіршилася через постійне зростання державних видатків через війну. За перші сім місяців року загальні витрати бюджету сягнули 28,6 трильйона рублів. При цьому видатки на державні закупівлі зросли на 39% і досягли 8,4 трильйона рублів, що перевищує 80% від запланованого річного обсягу. Уряд продовжує здійснювати авансові виплати за державними контрактами. Крім того, російські законодавці дозволили чиновникам збільшувати витрати без формального перегляду закону про бюджет.

Кремль нарощує військові видатки в умовах різкого сповільнення економіки через високі відсоткові ставки, якими влада намагається приборкати інфляцію.

Водночас у липні загальні доходи російського бюджету зросли на 28% порівняно з минулим роком, а нафтогазові надходження сягнули 934 мільярдів рублів. Додаткові прибутки країна отримала завдяки зростанню світових цін на нафту через війну США та Ізраїлю з Іраном і напруженість в Ормузькій протоці, а також через скорочення державних виплат місцевим нафтопереробним заводам.

Податкові надходження від нафти досягли максимуму за 15 місяців, а ціни на російську марку Urals залишаються вищими за середній рівень, який уряд закладав у бюджет.