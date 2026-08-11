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Євростат: статус тимчасового захисту в Євросоюзі отримали 4,41 млн людей, які поїхали з України

У червні їхня кількість зросла. 

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали 4,41 млн людей, що поїхали з України. Порівняно з травнем їхня кількість зросла на 24 380, йдеться на сайті Євростату. 

Найбільша кількість таких осіб проживає в Німеччині – 1,2 млн або 29,2 % від загальної кількості українців з цим статусом у ЄС. В Польщі їх нарахували 961 170, в Чехії – 390 810. 

Порівняно з травнем, число людей під тимчасовим захистом зросло в 24 з 27 країн Євросоюзу. В Італії їх побільшало на 4115 осіб (8,8 %), Чехії – на 3835 (1%), Німеччині – на 2960. Знизилася кількість українців у Польщі (на 6 633, 0,7%), Бельгії (-35) і Ірландії (-15). 

Фото: Eurostat

«Найвищі показники кількості осіб, що користуються тимчасовим захистом, на тисячу населення спостерігалися в Чехії — 35,8, Словаччині (27,2) та на Кіпрі (26,8), порівняно з 9,8 на рівні ЄС», – повідомили в Євростаті. 

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98,5% осіб, що користуються тимчасовим захистом у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 27%, а неповнолітні – майже третину (29,6%) усіх осіб, що користуються захистом.

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