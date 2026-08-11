Колишнього президента Сирії Асада заочно засудили до страти

У Сирії заочно засудили поваленого президента Башара Асада разом з його молодшим братом до смертної кари за злочини проти людяності та воєнні злочини під час 14-річного конфлікту у країні, унаслідок якого загинуло близько пів мільйона людей.
Про це повідомляє Associated Press.
Асад та його брат Магер втекли до Росії після того, як повстанці увійшли до Дамаска в грудні 2014 року.
У межах тієї ж справи до смертної кари був засуджений двоюрідний брат Асада по материнській лінії Атеф Наджиб. Наджиб – колишній бригадний генерал сирійської армії, який у 2011 році за часів Асада очолював Відділ політичної безпеки в південній сирійській провінції Дараа.
Він керував придушенням протестів у Дараа, що переросли у повстання, а згодом призвели до громадянської війни.
Чоловіка затримали і він став одним із найвищих посадовців, яких судили.
“В умовах підвищених заходів безпеки Наджиб у тюремній формі перебував у клітці, поки суддя зачитував вирок”, – зазначає видання.
Сирія видала ордер на арешт Башара Асада у вересні 2025 року.
У квітні Кремль відхилив запит сирійської влади видати Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.
- Понад 50 років Сирією правив Хафез Асад, а потім його син Башар. Під час Арабської весни 2011 року в країні з населенням 23 мільйони людей спалахнуло повстання проти їхнього тиранічного правління. Почалася жорстока 13-річна громадянська війна, внаслідок якої, за даними Сирійської обсерваторії з прав людини, загинуло понад пів мільйона людей. Мільйони інших втекли до Лівану, Йорданії, Туреччини та Європи.