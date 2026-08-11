Колишнього президента Сирії Асада заочно засудили до страти

У межах тієї ж справи до смертної кари був засуджений двоюрідний брат Асада.

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У Сирії заочно засудили поваленого президента Башара Асада разом з його молодшим братом до смертної кари за злочини проти людяності та воєнні злочини під час 14-річного конфлікту у країні, унаслідок якого загинуло близько пів мільйона людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Асад та його брат Магер втекли до Росії після того, як повстанці увійшли до Дамаска в грудні 2014 року.

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У межах тієї ж справи до смертної кари був засуджений двоюрідний брат Асада по материнській лінії Атеф Наджиб. Наджиб – колишній бригадний генерал сирійської армії, який у 2011 році за часів Асада очолював Відділ політичної безпеки в південній сирійській провінції Дараа.

Він керував придушенням протестів у Дараа, що переросли у повстання, а згодом призвели до громадянської війни.

Чоловіка затримали і він став одним із найвищих посадовців, яких судили.

“В умовах підвищених заходів безпеки Наджиб у тюремній формі перебував у клітці, поки суддя зачитував вирок”, – зазначає видання.

Сирія видала ордер на арешт Башара Асада у вересні 2025 року.

У квітні Кремль відхилив запит сирійської влади видати Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.