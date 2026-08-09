Сирія і РФ перетворять спільні військові бази на навчальні центри

Сирія перебере під свій контроль авіабазу Хмеймім та комерційний причал у порту Тартус.

Сирія та Росія домовилися про майбутній статус двох стратегічних військових баз на узбережжі Середземного моря. Згідно з угодою, Москва припинить використовувати їх як військові об’єкти, натомість там створять спільні навчальні центри.

Про це пише Associated Press та сирійське інформаційне агентство Sana.

Росія була головним політичним і військовим союзником поваленого президента Башара Асада у 2011–2024 роках, коли Сирія протистояла збройній опозиції на чолі з ісламістами, одним із найвідоміших лідерів якої був нинішній тимчасовий президент Ахмад аль-Шараа.

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Протягом конфлікту авіабаза Хмеймім поблизу Латакії та військово-морська база Тартус були ключовими російськими військовими об’єктами у східній частині Середземного моря.

За умовами нової угоди, Сирія перебере під свій контроль авіабазу Хмеймім та комерційний причал у порту Тартус у межах своєї цивільної адміністрації. Військові об’єкти на обох базах будуть перетворені на «спільні центри підготовки та підвищення кваліфікації», повідомило сирійське МЗС і назвало нові домовленості «реорганізацією російської присутності» на сирійському узбережжі.

Sana пише, що угода встановлює термін не більше трьох місяців для завершення переходу, після чого нові домовленості набудуть чинності.

Міністерство закордонних справ назвало угоду найважливішою подією з початку переговорів близько 18 місяців тому, заявивши, що вона відкриває шлях до нового етапу сирійсько-російських відносин.

Нове керівництво Сирії прагне зберегти тісні двосторонні відносини з Москвою. Аль-Шараа двічі відвідував президента Росії Володимира Путіна в Москві після приходу до влади, і майбутнє двох середземноморських баз було одним із ключових питань під час переговорів.

Водночас після повалення Асада Сирія почала зміцнювати зв’язки зі США, Європою та сусідніми арабськими країнами, які розірвали відносини з Дамаском під час придушення протестів режимом Асада.

Вашингтон скасував більшість санкцій проти Сирії, а президент Франції Еммануель Макрон у липні відвідав Сирію. Під час цього візиту він оголосив, що дві країни вперше за 14 років призначать своїх послів.