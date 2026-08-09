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У США під час гасіння лісової пожежі розбився гелікоптер: загинули двоє пілотів

Аварія сталася в п’ятницю вранці в районі Національного лісу Фішлейк.

У США під час гасіння лісової пожежі розбився гелікоптер: загинули двоє пілотів
Фото: Thenewarea51/Х

У штаті Юта, США, під час гасіння лісової пожежі розбився гелікоптер Sikorsky Skycrane. Обидва пілоти загинули.

Про це повідомляє AP.

Аварія сталася в п’ятницю вранці в районі Національного лісу Фішлейк. Гелікоптер працював на гасінні масштабної пожежі, площа якої вже сягнула близько 451 квадратного кілометра.

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Після падіння гелікоптера виникла нова пожежа, яка згодом поширилася на вже охоплену вогнем територію.

Загиблі пілоти були працівниками компанії Helicopter Transport Services, яка виконувала роботи за контрактом із Лісовою службою США. Їхні імена наразі не розголошують.

Спочатку рятувальники не могли дістатися місця аварії через пожежу. У суботу екіпажі змогли потрапити на територію та підтвердили загибель пілотів.

Як пише The Guardian, Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) розпочала розслідування причин аварії. Для повного встановлення обставин катастрофи може знадобитися рік або більше.

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