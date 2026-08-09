У найзавантаженішому аеропорту в Австралії ледь не зіткнулися пасажирські літаки, є постраждалий

В аеропорту Сіднея, який є найзавантаженішим в Австралії, на злітній смузі ледь не зіткнулися два пасажирські літаки

Про це повідомляє DW.

В інциденті взяли участь літаки Jetstar та Qatar Airways. Травми отримав член екіпажу.

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Національний регулятор із безпеки розпочав розслідування.

В Австралійському бюро з безпеки на транспорті повідомили, що літак Jetstar A320 прямував до злітної смуги, коли екіпаж побачив на пересічній доріжці Boeing 777 Qatar Airways під буксируванням.

Обидва літаки різко зупинилися, унаслідок травмувався член екіпажу “Jestar”, який проходив салоном. Також пошкоджено з’єднання між носовою стійкою 777 та буксиром літака.

Постраждалому надали медичну допомогу парамедики.