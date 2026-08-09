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Стан Джо Байдена погіршився: рак простати поширився на кістки

Водночас Джо Байден продовжує залишатися активним та займатися своїми справами.

Стан Джо Байдена погіршився: рак простати поширився на кістки
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Стан здоров’я колишнього президента США Джо Байдена погіршився. Рак простати, який у нього діагностували раніше, поширився на кістки та інші частини тіла.

Про це син експрезидента Хантер Байден розповів в інтерв’ю BBC.

За його словами, хвороба спричиняє батькові сильний біль і суттєво послаблює його. Водночас Джо Байден продовжує залишатися активним та займатися своїми справами.

Хантер Байден не уточнив, які саме органи, крім кісток, уражені хворобою. Він назвав спостереження за перебігом захворювання дуже важким для родини.

Водночас син експрезидента зазначив, що Байден рідко скаржиться на своє самопочуття.

Хантер Байден також наголосив, що батько залишається центром їхньої родини, і назвав його найкращим батьком, чоловіком та дідусем.

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