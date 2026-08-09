США вже відклали частину поставок озброєнь європейським та азійським союзникам.

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Війна США з Іраном призвела до значного скорочення американських запасів озброєнь, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Це може створити додаткові ризики для Вашингтона у разі потенційного конфлікту з Росією чи Китаєм, а також позначитися на військовій підтримці України.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, американські запаси дорогих ракет скоротилися настільки, що це викликає занепокоєння в адміністрації президента США Дональда Трампа. Через дефіцит Вашингтон уже відклав частину поставок озброєнь європейським та азійським союзникам.

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Зокрема, під час війни з Іраном США використали понад 1500 ракет-перехоплювачів Patriot. Нині американські запаси таких ракет становлять менш як 1700 одиниць. За оцінками, відновлення використаних запасів може зайняти понад два роки.

Окремо США значною мірою вичерпали запаси деяких далекобійних ракет, зокрема ATACMS та Precision Strike Missiles.

Видання зазначає, що дефіцит боєприпасів створює проблеми для України, яка значною мірою залежить від західних систем ППО для захисту від російських ракетних та дронових атак.

Ситуацію ускладнює те, що Росія нарощує виробництво ракет, тоді як західні держави не встигають достатньо швидко збільшувати виробництво систем та боєприпасів для протиповітряної оборони.

Водночас адміністрація Трампа працює з американськими оборонними компаніями над прискоренням та розширенням виробництва озброєнь.

Війна з Іраном також змусила Пентагон перекинути на Близький Схід кораблі, літаки та підрозділи ППО з Європи й Азії.

Зокрема, значну частину ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї, призначеної для Індо-Тихоокеанського регіону, передислокували на Близький Схід. Туди також відправили сотні ракет-перехоплювачів із Південної Кореї та інших країн Азії.

За оцінками NYT, це може послабити позиції США у разі потенційного конфлікту з Китаєм або КНДР.

Видання зазначає, що європейські союзники США вже шукають альтернативні джерела закупівлі озброєнь, побоюючись обмежених можливостей Вашингтона швидко поповнити власні запаси та забезпечувати партнерів.