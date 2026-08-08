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Україна придбала у Туреччини 70 ракет ATACMS та 12 установок M270, – медіа

Передачу озброєння планують розпочати після завершення передбаченого законодавством 15-денного терміну розгляду Конгресом.

Україна придбала у Туреччини 70 ракет ATACMS та 12 установок M270, – медіа
Запуск ракети ATACMS
Фото: скриншот з відео

Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться у повідомленнях Держдепу, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу США, інформує «Мілітарний».

Конгрес поінформували про передачу Україні:

  •  12 пускових установок M270 MLRS;
  •  70 балістичних ракет M39 ATACMS;
  •  2524 некеровані 227-мм реактивні снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;
  •  47 тисяч касетних артилерійських снарядів M509A1 калібру 203 мм для самохідних гармат 2С7 «Піон» та M110.

Передачу озброєння здійснюватимуть за участю турецьких, болгарських та американських оборонних і логістичних компаній. У документах також зазначається, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілого озброєння та спрямувати вивільнені ресурси на модернізацію.

Коли відбудеться передача озброєння?

Передачу озброєння планують розпочати після завершення передбаченого законодавством 15-денного терміну розгляду Конгресом. Документи Держдепартамент передав законодавцям 3 серпня.

Законодавство США передбачає обов'язкове повідомлення Конгресу про такі угоди, якщо первісна вартість основних зразків оборонного обладнання становить щонайменше 14 млн доларів або загальна вартість інших оборонних товарів і послуг перевищує 50 млн доларів. Окремого голосування для схвалення передачі не потрібно.

 Якщо протягом 15 календарних днів Палата представників і Сенат не ухвалять спільну резолюцію про заборону, дозвіл уряду США на реекспорт автоматично набуде чинності. Наразі Палата представників перебуває на канікулах до 31 серпня, а Сенат – до 14 вересня.

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