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У Болгарії біля кордону з Румунією впав невідомий безпілотник

Це сталося поблизу компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

У Болгарії біля кордону з Румунією впав невідомий безпілотник
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев
Фото: НВ

Безпілотник невідомого походження вранці 8 серпня залетів у повітряний простір Болгарії з боку Румунії і впав орієнтовно за 100 метрів від спільного кордону двох країн-членів НАТО.

Прем'єр-міністр Румен Радев розповів, що це перший подібний інцидент на території країни, передає Bloomberg.

БпЛА упав на соняшникове поле поблизу компресорної станції на Трансбалканському газопроводі, який з'єднує Туреччину і Україну. Радари Болгарії, Румунії та Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО його не виявили. 

Тип безпілотника наразі з'ясовують фахівці. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, руйнувань будівель також немає.

Правоохоронці і військові вже оточили та ізолювали територію. Радев наголосив, що це був не аматорський дрон, а апарат із солідною кількістю вибухівки.

Міністерство оборони Румунії заявило, що їхні радари не фіксували жодних повітряних цілей, які могли б рухатися в бік Болгарії.

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